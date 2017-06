Il Pd lascia il "patto a 4". Ecco i possibili scenari

Salvo sorprese e ripensamenti dell'ultimo minuto il Partito Democratico, sia ufficialmente che fuori dai taccuini, conferma e ribadisce l'intenzione di non proseguire sulla strada della riforma elettorale frutto dell'accordo a 4 con Forza Italia, M5S e Lega. Lo hanno detto chiaramente Lorenzo Guerini e il relatore, Emanuele Fiano (" La legge elettorale è morta "). Anche il capogruppo dem Ettore Rosato ha specificato: " Il Pd ha già fatto una fatica enorme ad accettare il proporzionale, ulteriori sforzi al ribasso dal Pd non arriveranno ".

Matteo Renzi ha convocato la segreteria del partito alle 15, riunione a palazzo Grazioli con Silvio Berlusconi anche per Forza Italia. E già in Transatlantico si torna insistentemente a parlare di fine della legislatura e di un decreto del governo con cui provvedere ad alcuni e minimi interventi tecnici per armonizzare le due leggi elettorali di Camera e Senato, così come modificate dalle sentenze della Consulta, per poi andare al voto già a fine settembre. Lo chiede ufficialmente Matteo Salvini.

Secondo fonti parlamentari del Pd, ma sulla stessa linea si starebbe posizionando anche la Lega, più prudenti invece in casa azzurra, sarebbe ormai evidente che la situazione si è deteriorata e che non è più possibile trovare un'intesa ampia su un testo di riforma elettorale. Per il Pd, inoltre, entra in gioco anche un altro fattore, di tenuta della stessa maggioranza: con l'emendamento sul Trentino approvato fuori dal "patto a 4", Svp si sfilerebbe dalla maggioranza di governo mettendo a repentaglio la vita stessa dell'esecutivo.

Al momento, dunque, la strada del "Fianum" appare senza sbocco, una legge destinata al macero. E questo nonostante sin da pochi minuti dopo il voto segreto da altre forze politiche, anche di maggioranza come Ap e Mdp, ma anche da Sinistra italiana, sia arrivata la richiesta rivolta al Pd di trovare una nuova intesa, partendo dal testo del Fianum e andando a modificare alcune cose, tra cui la soglia di sbarramento da abbassare al 3%.