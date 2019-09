Pd come il Pci, "Bandiera rossa" e "Bella ciao" alla Festa dell'Unità

"Siamo nel Pd o nel Pci?". È ciò che si sono chiesti gli esponenti della minoranza renziana dem, non appena sono spuntate sui social le foto - e soprattutto i video - dell'accoglienza trionfale riservata domenica al segretario Nicola Zingaretti, in occasione dell'evento clou della la Festa dell'Unità di Ravenna. Accompagnato per l'occasione da Paolo Gentiloni e da cinque ministri nuovi di zecca (Roberto Gualtieri, Paola De Micheli, Dario Franceschini, Enzo Amendola e Peppe Provenzano), al governatore del Lazio non è parso vero ascoltare dalla voce del pubblico, la "base" della "Ditta", i canti storici del vecchio Partito comunista italiano. "Bella ciao", certo, ma soprattutto "Bandiera rossa", l'inno dei lavoratori che sembrava ormai morto e sepolto.

Macché. I filmati presenti in rete testimoniano l'entusiasmo di decine di persone presenti alla kermesse del Pd, che hanno festeggiato il ritorno a Palazzo Chigi grazie all'alleanza con gli ex nemici del Movimento 5 Stelle cantando a squarciagola "evviva il comunismo e la libertà". Un ritornello che ha sconcertato la minoranza renziana, il cui rapporto con gli zingarettiani è sempre più difficile. Tanto che Renzi, in queste ultime settimane, starebbe lavorando alla formazione di un gruppo a Montecitorio autonomo dal Pd.