Il piano del centrodestra per prendersi anche l'Emilia Romagna

Prendersi anche l'Emilia Romagna. È questo il sogno del centrodestra per questo autunno, quando si voterà per eleggere il nuovo governatore. Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia bramano di fare un nuovo sgambetto al Partito Democratico e a tutta la sinistra, espugnando l'ennesimo fortino rosso. E se il centrodestra dovesse strappare la regione "rossa", sconfiggendo Stefano Bonaccini, sarebbe davvero clamoroso.

Ma non è e non sarà facile scegliere il giusto candidato da contrapporre al dem. Carroccio, azzurri e FdI sono alla ricerca di un candidato forte, autorevole, capace di visione alternativa, possibilmente non appartenente a nessun partito, ma che abbia comunque un po' di esperienza politica alle spalle.

E allora il partito di Giorgia Meloni ha giocato d'anticipo, lanciando lì il proprio candidato: Alessandro Meluzzi, psichiatra, criminologo e scrittore, nonché noto volto televisivo, che negli ultimi giorni si sta occupando da vicino del caso Bibbiano. Inoltre, Meluzzi è stato in passato deputato di Forza Italia.

La Lega però pare intenzionata a indicare lei il profilo più giusto per la coalizione, cavalcando il successo elettorale a Ferrara, tolta alla sinistra dopo settant'anni. E il Carroccio sembra stia pensando a una donna come Lucia Borgonzoni, attualmente sottosegretario alla Cultura e persona sulla quale lo stesso Matteo Salvini, in primis, ha puntato nel suo progetto di costruzione di una Lega a respiro nazionale. "Penso che Lucia sia una delle più in gamba. Poi ne parleremo con gli altri, però penso che potrebbe fare molto bene…" , il Matteo pensiero, come riportato Libero.

Insomma, nonostante la Meloni si sia portata avanti candidato Meluzzi, non è da escludere che il centrodestra trovi la quadra sulla Borgonzoni quale miglior cavallo nella corsa alla regione Emilia Romagna.