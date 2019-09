Pioggia di proteste su Rousseau

Il voto sulla piattaforma Rousseau è iniziato. Dalle nove di questa mattina alle 11 hanno già votato quasi 30mila persone (per l'esattezza 29.781 iscritti certificati): un record storico. Gli iscritti (politici ed elettori) vogliono far sapere cosa ne pensano del governo dell'inciucio. E così, in massa, si sono catapultati a rispondere alla fatidica domanda: "Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?". "Sì" o "No". E qui arriva il bello. Quale sarà il risultato? Nelle ultime ore, infatti, diversi grillini hanno espresso tutto il loro malcontento e hanno apertamente dichiarato di non volere il governo dell'inciucio giallorosso.

"Abbiamo gestito 24.000 connessioni in contemporanea con picchi di 1.200 richieste al secondo - dicono dal "pianeta" Rousseau -. Si tratta di un record storico per Rousseau: un traffico addirittura 10-12 volte superiore rispetto a quello del primo turno di votazioni per la scelta dei candidati alle europee". Secondo l'associazione Rousseau "nelle prime fasi di voto, l'elevato afflusso di utenti sul sistema, ha causato dei piccoli rallentamenti nell'ordine dei secondi, tuttavia è stato garantito il regolare svolgimento delle votazioni. In considerazione dell'elevato afflusso, grazie al nuovo sistema di voto è stato possibile scalare in tempo reale l'infrastruttura sottostante (numero di nodi, scaling dei servizi di backend, capacità computazionale del DB) andando a soddisfare tutte le richieste". La precisazione è d'obligo, visto che in queste ore non si parla d'altro che delle difficoltà di voto, delle schermate nere e degli sms di sicurezza che non arrivano. Tutto regolare per una piattaforma che definirà le sorti di questo Paese? Chissà.

E se in rete impazza la polemica per le difficoltà di voto, i social di Beppe Grillo sono stati letteralmente presi d'assalto. I grillini o quelli che dicevano di esserlo fino a questo momento se la sono presa col comico e la base "stellata". Grillo, infatti, sul suo proiflo Facebook ha rilanciato un post del M5S sull'avvio della votazione su Rousseau per un governo col Pd. Ma mai errore più grosso potesse fare.

In mezz'ora - su Facebook - sono già oltre 300 i commenti. E molti (se non la maggior parte) sono quelli negativi. Gli utenti non approvano questo governo e lo dicono senza paura. "Ben venuti nel sistema", "Mi ridate il mio voto, andate ad elezioni e poi fate il Governo col Pd", affermano alcuni. Un'altra iscritta pubblica più volte una foto che ritrae Grillo con un cartello in mano dove è scritto "Noi non scenderemo mai a patti con il Pd". Massimo simbolo di coerenza. C'è poi chi accusa il garante del MoVimento di tradimento. E chi gli risponde al repost della base con un bel "già fatto e non ti piacerà cosa ho votato".

Aspettiamo stasera. Vediamo cosa succede.