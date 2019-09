Pisapia: "Il decreto Sicurezza è xenofobo, bisogna cancellarlo"

Giuliano Pisapia mette fretta al governo giallorosso su due temi molto discussi recentemente: fine vita e ius culturae. Dopo la decisione della Consulta, l'ex sindaco di Milano ha sottolineato che " per una morte dignitosa ci vuole subito una legge ". Tuttavia ciascun parlamentare dovrebbe decidere " secondo coscienza " e i partiti " rispettino la libertà ". L'avvocato, intervistato da La Repubblica, è del pare che " oltre al diritto a una vita dignitosa, ci sia anche il diritto a una morte dignitosa. È un tema ineludibile per il Parlamento che deve decidere al più presto come ha chiesto anche la Consulta ". C'è una concreta possibilità che la legge si faccia, ma solamente " se si evitano le battaglie ideologiche e gli scontri faziosi ".

Ius culturae e Renzi

Il prossimo 4 ottobre in Commissione Affari costituzionali ripartirà l'iter dello ius culturae: " Riguarda la cittadinanza italiana al minore straniero entrato in Italia entro i 12 anni e che abbia frequentato regolarmente un percorso formativo per almeno 5 anni nel territorio nazionale ". L'eurodeputato spiega che " c'è concordanza da parte di tutte le forze di governo ".

Dopo aver " cambiato molto a parole " ora è giunto il momento di " cancellare le norme incostituzionale e xenofobe del decreto Sicurezza ". E poi prosegue: " Lasciamoci alle spalle l'oscurantismo di Salvini: il M5s può dimostrarlo ora praticamente ".