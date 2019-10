Pompeo diventa "Ross", così Di Maio ha sbagliato il nome del segretario di Stato americano

Prima l'ha chiamato con il suo nome corretto. Poi, però, ha sbagliato ed è inciampato in una gaff, rivolgendosi a lui come a "Ross". È accaduto in queste ore, al ministro degli Esteri del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che in occasione dell'incontro con il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, si è confuso e ha trasformato il politico americano in "Ross Pompeo". La gaffe di Di Maio è stata ripresa durante la conferenza stampa congiunta alla Farnesina con il collega statunitense che, però, non lo avrebbe corretto.

Quella di queste ore è stata una delle prime uscite del capo politico pentastellato in veste di ministro degli Esteri, dopo la formazione del nuovo esecutivo giallo-rosso. Il segretario di Stato americano è arrivato a Roma in queste ore per una visita di quattro giorni. Ieri c'è stato l'incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e oggi la conferenza stampa con leader del M5S.