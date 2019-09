A Pontida debutta il Tricolore. E Salvini promette: "Presto torneremo al governo"

Il Tricolore debutta a Pontida. La rivoluzione "nazionale" impressa da Matteo Salvini alla Lega, un movimento che per più di venti anni ha guardato al Nord Italia, è compiuta con l'irruzione delle bandiera nazionali sul palco del "sacro pratone". "Se qualche giornalista pensava che, avendo perso i ministeri - ha detto il leader del Carrocci parlando all'assemblea dei Giovani - avrebbe trovato una Pontida vuota e triste, sappia che qui c'è la Pontida più grande di sempre" . Da tempo scomparso il verde padano che ha lasciato il passo al blu governativo, il fondale dell'edizione di quest'anno, che è stata intitolata La forza di essere liberi, è incorniciato dal Tricolore sopra la scritta Prima gli italiani e il contrassegno elettorale della Salvini premier. "È bello vedere la bandiera il Leone di San Marco insieme a quello delle due Sicilie - ha continuato l'ex numero uno del Viminale - se stiamo uniti gli facciamo un mazzo così" .

Dall'autonomia alla linea dura contro l'immigrazione clandestina e i trafficanti di esseri umani, dall'inciucio tra Pd e Cinque Stelle alla "rivoluzione democratica" a cui sta lavorando. A Pontida, incontrando i giovani del partito, Salvini elenca le sfide che attenderanno il Carroccio nei prossimi mesi. Li ha radunati tutti nel tendone che è stato eretto a cento metri dal palco, dove domani ci sarà il clou dell'evento. "Vi ringrazio tutti - ha detto - perché avete rinunciato a una giornata libera, a un sabato per venire qui a parlare di politica" . Il suo intevento è stato accolto da applausi e dal classico coro "chi non salta comunista è" . "Di Maio torna al San Paolo..." , ha scandito qualcuno tra i presenti. Ma il leader del Carroccio lo ha subito stoppato: "Rispetto per il ministro degli Esteri, non facciamoci riconoscere" . Per questi giovani, come per tutti i giovani del Paese, non vede la giusta risposta nel reddito di cittadinanza e nei navigator. Per loro il governo deve lavorare affinché abbiano un "lavoro dove il buon Dio li ha fatti nascere" e "non regali" a pioggia.