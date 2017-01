Prodi: "La mia Europa è morta. ​Non ci resta che pregare..."

Cosa è successo al "sogno europeo" di Romano Prodi? L'Europa è morta? "Certo - ammette l'ex premier - ma spero che la crisi la svegli. Ora possiamo solo aggiungere: preghiamo..." . In una intervista a Qn, il Professore si augura di "poter ancora costruire un'Europa che possa reggere" , anche se non con un ruolo da leadership come sperava, "il confronto con i giganti del mondo" .

Prodi non si fa troppe illusioni sul futuro dell'Unione europea, sempre più divisa ormai tra interessi nazionali e chiusure politiche, con la Gran Bretagna che ha accelerato il processo di distacco da Bruxelles deciso con il referendum. "Sono stato dispiaciuto dalla Brexit - ha detto l'ex presidente della commissione Ue nell'intervista a Qn - ma non stupito. Il fatto nuovo è che c'è l'incoraggiamento americano alla Brexit. Una interferenza inedita, secondo me, di poco stile. Dal punto di vista politico - argomenta - conta il fatto che il futuro presidente degli Stati Uniti (Donald Trump, ndr) ritenga la mossa della Gran Bretagna un fatto positivo" .