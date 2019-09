La profezia di Fassino: "L'uscita di Renzi dal Pd? Aiuterà Salvini"

L'addio al Pd di Matteo Renzi ha lasciato l'amaro in bocca a tutti i big del partito. Qualcuno, come Andre Marcucci, per ragioni affettive, essendo il capo dei senatori dem un renziano della prima ora. Qualcun altro, invece, per una questione "elettorale". In effetti, i primi sondaggi post scissione danno ai democrat il 20%, un calo di circa tre punti rispetto alla settimana precedente.

E poi c'è Piero Fassino. In un'intervista a La Stampa, l'ex segretario dei Ds ha sfogato la sua delusione per l'operazione Italia Viva. Arrivando ad accusare l'ex premier di voler legittimare Salvini, " offrendogli una rendita di posizione che il leader della Lega sfrutterà per uscire dal proprio isolamento ". " Italia Viva? È un'operazione che ci riporta al passato. Abbiamo fondato il Pd per superare le culture del Novecento - spiega l'ex sindaco di Torino - e mettere a disposizione dell'Italia un progetto politico per questo secolo. Questa scissione invece - si lamenta - ripropone la distinzione tra sinistra e centro che fu superata 12 anni fa ".

Con la nascita del Pd, che ha visto alternarsi vari segretari. Tra loro anche Renzi che, per Fassino, " come primo ministro ha compiuto scelte anche coraggiose, ma non ha mai fatto i conti con le sconfitte. E oggi fonda un partito per riproporre le scelte dei suoi governi, senza tener conto - l'affondo dell'ex leader dei Ds - che quando passi dal 40 al 18 per cento non puoi dire che è colpa del fuoco amico ". Ma Renzi sarà davvero fedele al governo Conte? " Me lo auguro - dichiara Fassino - ma c'è un rischio oggettivo: dovendo crescere, il nuovo partito sarà costretto a conquistarsi uno spazio e una visibilità, mettendo ogni giorno in campo proposte che si distinguano ". Quindi l'accusa, la peggiore possibile: aiutare Salvini. " Proponendosi come l'alternativa a Salvini, Renzi finirà per offrirgli una rendita di posizione, che il leader della Lega sfrutterà per uscire dal proprio isolamento ".

Una profezia che potrebbe avverarsi. In passato, spesso Fassino si è lanciato in previsioni "provocatorie" nei confronti dei suoi avversari politici. Si sono tutte avverate: Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, Matteo Salvini: "Vediamo quanti voti prendono...".