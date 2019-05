Proiezioni Parlamento Europeo: Ppe primo, poi S&D e Liberali

I gruppi europeisti, Ppe in testa, sarebbero in netto vantaggio. È quanto emerge dalla prima proiezione del Parlamento europeo, realizzata dall'istituto Kantar come aggregazione dei risultati delle elezioni nei singoli Stati membri dell'Unione.

Secondo questo primo dato statistito il Partito popolare europeo otterrebbe 173 seggi, seguito dai socialisti e democratici S&D (147) e dai liberali dell'Alde (102). Quarti i Verdi che eleggerebbero 71 membri. I tre gruppi storici (Popolari, Socialisti e Liberali) avrebbero la maggioranza all'interno dell'Europarlamento con 422 seggi (per avere la maggioranza servono 367 deputati). Considerando anche i Verdi, che hanno ottenuto un notevole successo in vari Paesi, la maggioranza arriverebbe a 493. I gruppi eueroscettici e "sovranisti" si fermerebbero a 171 seggi così ripartiti: 58 ai conservatori dell'Ecr (gruppo a cui ha aderito Fratelli d'Italia), 56 al gruppo Efdd (Europa della libertà e della democrazia diretta cui aderisce il M5S), 57 all'Europa delle libertà e delle nazioni (Enl) di Matteo Salvini e di Marine Le Pen. Ultimo il gruppo della sinistra estrema del Gue/Ngl con 42 seggi.

Nei singoli Paesi, in Germania la Cdu si conferma il primo partito col 28% (-7% rispetto a quattro anni fa), mentre i Verdi superano il 20% e i socialdemocratici si fermano al 15,6%. In Francia il Rassemblement National, la formazione guidata da Marine Le Pen, avrebbe ottenuto il 24% dei voti, davanti alla lista Renaissance, legata al partito La Republique en Marche del presidente francese, Emmanuel Macron, che prenderebbe il 23%. Terzi gli ecologisti di Eelv col 12%. In Austria il partito popolare ÖVP del cancelliere austriaco Sebastian Kurz, ottiene il 34,5% e 7 seggi, seguito dal Partito Socialdemocratico SPÖ con il 23.5% e 5 seggi. Il Partito delle Libertà FPÖ , alleato di Matteo Salvini nel gruppo Europa delle Nazioni, ha 3 seggi, uno in meno rispetto al 2014.