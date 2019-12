Quei 200mila euro transitati sulla carta prepagata di Open

Proseguono serrate le indagini della Procura di Firenze sulla fondazione Open. Al momento, nel registro degli indagati figurano due nomi, quelli di Alberto Bianchi e Marco Carrai, rispettivamente ex presidente ed ex consigliere di Open. Ma l'attenzione dei magistrati è anche sulle società, i manager e gli imprenditori che dal 2012 al 2018 hanno finanziato la fondazione renziana. A fine novembre, come noto, è arrivata una raffica di perquisizioni della Guardia di Finanza che ha portato, per l'appunto alla perquisizione dei finanziatori di Open.

L'avvocato Bianchi è figura cruciale e proprio oggi Il Messaggero ha scritto una sua email indirizzata nientemeno che all'ufficio legislativo di Palazzo Chigi per parlare del decreto Sblocca-Italia: "Proposta di emendamento per lo sblocca Italia. Quindi schema del decreto legge, misure urgenti per l'apertura dei cantieri la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico" .

Sempre oggi, è La Verità a scavare a fondo sulla vicenda e scrive che dai fascicoli del Riesame emerge che nell'indagine sulla fondazione Open ricoprirebbe un ruolo cardine la banca di Cambiano, dove lavora il padre di Luca Lotti; già, perché sarebbe stato l'istituto bancario a emettere la carta di credito alimentata dai conti di Open e dell'avvocato Alberto Bianchi.

Ecco, a tal proposito, Fabio Amendolara e Simone Di Meo scrivono che dalle carte rese disponibili, si scopre che l'inchiesta della Procura di Firenze prede il "la" da "una segnalazione di operazioni sospette fatta dalla banca di Cambiano (la stessa dove lavora Marco Lotti, padre dell'ex sottosegretario Luca)" .