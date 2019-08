Rabbia leghista sul web: "Voto o invadiamo Roma"

Se la base del M5S è disorientata per la trattativa avviata col Pd, quella leghista è pronta alla battaglia. "Voto subito" oppure ci sarà "un'invasione di Roma da parte di tutti gli italiani".

Dopo il primo giro di consultazioni, il popolo di Matteo Salvini, stando ai commenti rintracciati dall'Adnkrons sulla pagina del ministro dell'Interno, si prepara alla battaglia. "Si metterà male per Mattarella" , scrivono i leghisti che promettono: "Saliremo anche al Quirinale" perché "stavolta non ci ferma nessuno".