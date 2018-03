"Radical chic studia..." E la Meloni sbotta in tv

Giorgia Meloni non usa giri di parole e risponde agli attacchi colpo su colpo. Questa volta nel mirino della leader di Fratelli d'Italia è finito il cronista di Repubblica Francesco Merlo. Qualche giorno fa la Meloni è andata in Ungheria per incontrare il premier Viktor Orban per parlare anche delle politiche anti-immigrazione e anti-Ue di Budapest. Merlo su Repubblica ha definito la leader di FdI come una "nazionalista confusa".



La risposta della leader di Fratelli d'Italia non si fa attendere e arriva ai microfoni de l'Aria che tira su La7: "Mi chiamano regina di coattonia, io non piaccio alla sinistra radical chic". E ancora: "Da una persona che dispensa giudizi lapidari come Merlo, io mi aspetterei che studiasse". Poi rincara la dose: "Questa stampa ignorante per aggredirti ti insulta, ti aspetti che almeno sapessi di che cosa sta parlando". Infine la bordata sempre alla sinistra radical chic: "Mangia soltanto in ristoranti stellati...".