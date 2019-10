Reddito di cittadinanza, i brigatisti esultano ancora

Dopo lo scandalo scoppiato per il reddito di cittadinanza regolarmente percepito da Federica Saraceni, l'ex brigatista condannata a 21 anni e 6 mesi per associazione con finalità di terrorismo e per l'omicidio del giuslavorista Massimo D'Antona, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva rassicurato: " Per noi è molto importante intervenire, questo non lo possiamo permettere. Le va tolto: non c'è bisogno nemmeno di una legge per sbloccare questa ingiustizia ". Ma siamo proprio sicuri che si possa fare? Anche perché di tempo ne è passato... E poi erano spuntati, grazie a La Verità, anche i casi dei brigatisti Massimiliano Gaeta e Raimondo Etro.

Modifica alla legge

Nella giornata di ieri il Corriere della Sera ha anticipato i contenuti del Draft budgetary plan, cioè il documento che descrive la manovra richiesto da Bruxelles. Per quanto riguarda il Rdc, si legge che non potrà essere più incasssato " da chi è stato condannato in via definitiva per reati di mafia e terrorismo, una modifica che nasce dal caso della ex brigatista Saraceni ". Il Corriere sottolinea come sia difficile che le possa essere revocato, nonostante siano ancora in corso gli accertamenti del caso. Infatti la modifica delle regole pare non essere retroattiva.

Pasquale Tridico aveva spiegato: " I requisiti reddituali, patrimoniali e occupazionali che competono a noi ci sono ". Il presidente dell'Inps aveva precisato: " La norma prevede che non possano avere il reddito di cittadinanza coloro i quali abbiano avuto una condanna nei dieci anni precedenti, ma nel suo caso si tratta di 12 anni fa ". E in effetti tali norme restrittive andavano inserite subito, e non a cose fatte.