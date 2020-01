Regionali, Vespa: "Ieri concesso più tempo a Salvini, stasera ci sarà riequilibrio"

Non si spengono le polemiche sugli spot andati in onda durante l'intervallo delle partite di Coppa Italia realizzati per pubblicizzare le puntate di Porta a Porta in cui si doveva parlare delle elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria della prossima domenica. Al Pd, infatti, non è piaciuto che a Salvini sia stato riservato uno spazio maggiore rispetto a Zingaretti.

E così i dem hanno attaccato il conduttore del programma Bruno Vespa e la Rai. "A Salvini consentito dalla Rai un solitario comizio durante l'intervallo della partita Juventus-Roma in piena campagna elettorale per l'Emilia Romagna. Mai così in basso, altro che libertà e autonomia. E lo chiamano servizio pubblico" , ha twittato proprio il segretario del Pd.

A Zingaretti hanno fatto eco altri esponenti dem, tutti irritati per il video sulla Rai. "Ma sbaglio o quello che ho visto nell'intervallo di Juve-Roma era quello del citofono, senza contraddittorio, in un imbarazzante comizio elettorale? Pronto, vertici Rai?" , ha affermato il deputato Filippo Sensi, mentre Andrea Rossi, deputato Pd e responsabile comitato elettorale di Bonaccini annuncia un esposto all'Agcom per un comportamento definito "gravissimo, inaccettabile, inqualificabile".