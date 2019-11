Renzi e Italia Viva, è crisi: il sondaggio che stronca l'ex premier

Almeno per il momento, la (grande) scommessa di Italia Viva non sta pagando. Il neonato partito di Matteo Renzi, infatti, non sta raccogliendo il consenso sperato dal suo fondatore e da tutti i parlamentari ed elettori di area, appunto, renziana. I sondaggi realizzati dai vari istituti demoscopici italiani nell’ultimo mese, infatti, raccontano di una Italia Viva che oscilla tra il 3 e il 6% - giusto per citare i minimi e i massimi registrati in queste settimane –, dimensione elettorale che non può certo far contento Renzi e i suoi.

Il problema, peraltro, pare essere proprio Matteo Renzi. L'ex segretario del Partito Democratico, infatti, non riesce più ad avere quell'appeal sull’opinione pubblica. In soldoni, ormai, gli italiani si fidano (molto) poco di lui. Secondo l'ultimo sondaggio realizzato dall'Ipsos di Nando Pagnoncelli – i cui numeri sono stati presentanti nella puntata di ieri di DiMartedì, su La7 –, il 42% degli italiani intervistati pensa che Renzi favorisca l'opposizione. A fronte del 42%, appena il 27% degli interpellati pensa che l'ex premier stia dando una mano al governo giallorosso di Pd e Movimento 5 Stelle. Un dato, questo, molto negativo per Italia Viva.

Venendo dunque a tutti gli altri partiti, la prima forza politica del Belpaese è – e non è una novità – la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio si conferma in testa, con il 34% dei voti. Alle spalle della compagine leghista, ecco i dem, scesi sotto la soglia del 20%: il Pd di Nicola Zingaretti, infatti, varrebbe il 18,5% delle intenzioni di voto.

Ancora male, ancora impantanati nelle sabbie mobili, i 5stelle, che non riescono più a risalire negli indici di gradimento: i pentastellati di Beppe Grillo e Luigi Di Maio convincono solo il 17,2% degli elettori.

Ottimo momento di forma, invece, per Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni varrebbe quasi il 10%, per l’esattezza il 9,4%. Alle spalle di FdI ecco gli azzurri di Silvio Berlusconi: Forza Italia viene data attorno il 6/7%.

Dunque, ecco proprio Italia Viva, ferma al 5,8%. Che fa del nuovo partito di Renzi solaente la sesta forza politica italiana, peraltro a distanza siderale da quella doppia cifra che rappresenta l’obiettivo a breve-medio termine del suo fondatore.