Renzi: "Istituzioni a rischio, se si va al voto è recessione"

Per Matteo Renzi sono almeno due le ragioni per non tornare al voto. Da un lato le "istituzioni a rischio" a causa della "deriva autoritaria" (cit. Giuliano Pisapia) che sarebbe innescata da una vittoria di Matteo Salvini. Dall'altro lo spettro della "recessione", conseguenza dell'"innalzamento dell'Iva". In un'intervista a Repubblica, Matteo Renzi allontana nuovamente il ritorno al voto. Lo fa evocando i pericoli per l'economia italiana legati all'aumento dell'Imposta sul valore aggiunto destinato a scattare in caso di mancato disinnesco delle relative clausole di salvaguardia, che pesano per 23 milioni di euro.

" Non mi interessa avere ragione, ma dare una prospettiva all'Italia. Puoi sopportare un insulto, ma non puoi sopportare una recessione causata dalla stupidità e dalla cialtroneria ", attacca Renzi, che definisce Salvini "capitan Fracassa". Ma andare al voto, per il Pd, vorrebbe dire soprattutto una cosa: andare all'opposizione. " Se il Pd va al 25% tutti diremo: che bel risultato. Ma il Pd al 25% significa opposizione ", avverte Renzi prima di fare un'analisi della situazione economica globale ed europea. " Usa e Cina litigano sui dazi. La locomotiva tedesca si è fermata, il pil della Germania è a -0,1%. I sovranisti miopi - sottolinea Renzi - grideranno: evviva! Un uomo delle istituzioni dice: qui rischiamo la recessione. La botta sui consumi di un'Iva al 25% non sono solo i 700 euro all'anno che rischia di perdere ogni famiglia, ma il sentimento di sfiducia che si creerà ".