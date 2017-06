Renzi, legge elettorale: "Disposto a ragionare su altre opzioni"

"Sono disponibile a ragionare su tutto. Il Pd attende le proposte di chi ha cambiato idea. Ci sono tutte le condizioni per fare insieme una bella legge: ma non sono molto ottimista". Il segretario del Pd Matteo Renzi, durante la sua solita rassegna stampa mattutina, ha parlato della rottura dell'alleanza con Fi, Lega Nord e Movimento 5 Stelle per l'approvazione della nuova legge elettorale.

L'ex sindaco di Firenze ha riservato un duro attacco al Movimento di Beppe Grillo, accusandolo di "essere inaffidabile, come già era accaduto sulle unioni civili e su un’altra dozzina di provvedimenti. Sono inaffidabili per definizione. Hanno la stessa credibilità sulla legge elettorale di quando parlano di vaccini o scie chimiche. Non è il singolo punto sul Trentino Alto Adige - continua Renzi - ma il lavoro comune: se su un patto vieni meno, stai prendendo in giro gli italiani".

Il segretario del Pd ha ammesso che "c'è stato un fallimento impressionante della proposta di legge elettorale che era stata condivisa dai cinque principali partiti, inclusa Sinistra italiana". Renzi sostiene di non avere ripensamenti sulla strategia di "provare di tutto per l’approvazione di una legge elettorale. Aver accettato l’accordo sul tedesco, che non era nella storia del Pd, è stato giusto: avevamo il dovere di stare dentro questo accordo”, la giustificazione dell'ex presidente del consiglio.

E ora? È proprio indispensabile rifare ex novo una nuova legge elettorale? Secondo Renzi no. "Sulla questione della soglia di sbarramento, non mi ha mai tolto il sonno: esiste già una legge con soglia al 3 e all'8 %. Non c'è bisogno di un decreto ad hoc", ha concluso il segretario Pd.