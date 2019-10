Renzi: "Non stacco la spina al governo. Il Pd? Rischia di sparire"

Un passo avanti e uno indieto. Dopo le minacce su quota 100 e il Vietnam annunciato in Parlamento sulla manovra, Matteo Renzi rinuncia per un attimo ai consueti toni battaglieri. In un'intervista al Corriere della Sera, il leader di Italia Viva smentisce di voler affossare il governo. " La spina l'ho attaccata io, perchè dovrei staccarla? Il rischio elezioni non esiste", assicura l'ex premier, anche perché "senza di noi questo governo non sarebbe mai nato". Dunque il Conte-bis "durerà fino al 2023 ". Arrivare a fine legislatura è fondamentale per Renzi, visto che nel 2022 si giocherà la partita del Quirinale. " Questo Parlamento eleggerà il successore di Mattarella ", garantisce il senatore di Rignano, confermando così quanto promesso lo scorso week-end dal palco della Leopolda.

Tutto, secondo Renzi, fila liscio. Anche sulla manovra? Dice di sì. " La legge di Bilancio è la più importante legge dello Stato. Normale si discuta ", a differenza di quanto accaduto nel 2018 " quando il Parlamento ha ricevuto un testo dal governo senza poter emendare alcunché ". La manovra di quest'anno, invece? Renzi si ritiene soddisfatto. "Vediamo il bicchiere mezzo pieno", grazie al "blocco dell'aumento dell'Iva" e le "misure su famiglie e sanità", oltre ai "tre miliardi sul cuneo fiscale" che "sono un segnale sui salari". Ma non bastano. L'idea di Renzi è che "per cambiare le cose davvero" servano " 20 miliardi sul cuneo fiscale come facemmo noi cinque anni fa: tre miliardi sono solo un piccolo acconto. Meglio di nulla ". Poi tira una stoccata a Conte: " Ma il bicchiere è anche mezzo vuoto, lotteremo per riempirlo. Su partite Iva, sugar tax, tasse sulla casa riusciremo a raggiungere il risultato ".