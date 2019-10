Renzi: "Sconfitta in Umbria figlia dell'accordo con i 5 Stelle"

"Una sconfitta scritta figlia di un accordo sbagliato nei tempi e nei modi". Ancora una volta, Matteo Renzi si smarca dal Pd. Lo fa nelle ore successive alla netta sconfitta del centrosinistra in Umbria dove la candidata del centrodestra Donatella Tesei, appoggiata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ha staccato il candidato progressista Giovanni Bianconi di oltre 20 punti. Una batosta che secondo Renzi è dovuta a "un errore" del segretario dem Nicola Zingaretti.

" Lo avevo detto, anche privatamente, a tutti i protagonisti. E non a caso Italia Viva è stata fuori dalla partita. In Umbria è stato un errore allearsi in fretta e furia, senza un'idea condivisa, tra 5 stelle e Pd ", le parole di Renzi a Bruno Vespa riportate nell'anticipazione del suo libro "Perchè l'Italia diventò fascista (e perchè il fascismo non può tornare)". E non finisce qui. Perché il senatore di Rignano dice di non avere " capito la 'genialata' di fare una foto di gruppo all'ultimo minuto portando il Premier in campagna elettorale per le Regionali ". L'ormai celebre scatto di Narni, quello che ha immortalato i principali leader giallorossi 48 ore prima della disfatta umbra. Compreso Giuseppe Conte che per qualcuno, spiega ironico Renzi, " può fare i miracoli intervenendo in campagna elettorale e cambiando i risultati ".