Roma, anziano scende in piazza e chiede perdono: "Ho votato due volte 5s"

Tra le migliaia di manifestanti che hanno invaso pacificamente piazza San Giovanni a Roma in occasione della manifestazione “Orgoglio italiano” di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia ce ne era uno davvero particolare che ha attirato l’attenzione di molti. Non per gli abiti indossati o per azioni provocatorie ma per un grande cartello con un messaggio ben preciso che aveva al collo.

Il dimostrante, un anziano dal volte dolce e dallo sguardo fiero, ha chiesto pubblicamente perdono a Dio per aver votato due volte il M5s. Un modo simpatico e per nulla violento per esprime il proprio disappunto verso i pentastellati a cui in passato ha dato fiducia rimanendo, però, deluso. In pochissimo tempo, il manifestante è divenuto una sorta di simbolo della protesta contro il governo giallorosso.

Purtroppo per Gad Lerner o altri personaggi legati al pensiero progressista che da giorni attaccavano la manifestazione in programma oggi a Roma per la possibile presenza degli “impresentabili” esponenti di CasaPound, l’anziano è un semplice cittadino andato in piazza per protestare civilmente.