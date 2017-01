Estrema destra contro gli sfratti: "Noi regolari da 753 anni prima di Cristo"

“Regolari da 753 anni prima di Cristo”. È questo lo slogan che ha ispirato la manifestazione di protesta dei militanti di Forza Nuova e del movimento ‘Roma ai Romani’ che stamattina hanno occupato la sede dell’Ater, l’azienda che si occupa dell’edilizia popolare della Capitale.

Lo sfratto dell'italiana incinta a favore degli egiziani

La protesta nasce a pochi giorni dal tentato sfratto di una giovane coppia di romani che ha occupato un appartamento al Trullo che l’Ater avrebbe voluto assegnare a una famiglia di egiziani. La 18enne Aurora e il suo compagno di 22 anni, il 9 novembre scorso, saputo del decesso del precedente inquilino, hanno preso possesso dell’immobile per dare un futuro al figlio che gli sta per nascere. “Questa casa l’hanno assegnata agli egiziani dopo che mi hanno sfrattata” racconta al giornale.it la giovane Aurora che rivela: “Solo all’ora di pranzo sono arrivati i signori che dovevano andare a vivere in questa casa e hanno detto: ‘Se sapevamo che questa casa era occupata da una ragazza incinta, aspettavamo 2 o 3 anni che ci riassegnavano casa’. Sono stati bravi che ce l’hanno lasciata anche perché loro, a differenza nostra, una casa ce l’hanno già dato che i figli hanno una casa in affitto”.

L'occupazione dell'Ater da parte di 'Roma ai Romani'

Questo, purtroppo, però, non è un caso isolato, basti pensare ai fatti di San Basilio per rendersi conto che la giunta Raggi preferisce gli stranieri e i rom. Un concetto ribadito anche da Giuliano Castellino, responsabile di Roma ai Romani, quando è riuscito ad occupare il balcone del palazzo dell’Ater, situato alle spalle del palazzo della Cassazione di piazza Cavour, in pieno centro. “Non abbiamo paura dei vostri manganelli e della vostra repressione. Non siamo rom e non siamo immigrati. La nostra unica colpa è essere romani” , ha gridato Castellino alla vista della polizia. I militanti della formazione di estrema destra hanno ammainato la bandiera dell’Unione Europea issata sul balcone del palazzo. “Queste bandiere sono il simbolo di politiche europee scellerate che regala migliaia di euro per l’accoglienza e lascia senza una casa e senza lavoro migliaia di nostri connazionali”, ha detto Castellino che, nell’arco delle due ore di occupazione, è riuscito a parlare con il Direttore generale dell'Ater, che ha promesso che si attiverà per aprire un tavolo con la Regione e il Campidoglio e ascoltare le proposte dei movimenti. “Vogliamo che l’essere cittadino romano faccia punteggio nella graduatoria a seconda degli anni di residenza nella Capitale”, ha detto Castellino mentre parlava alle famiglie occupanti che lo attendevano fuori dal palazzo.

Le richieste dei romani senza casa