Pd, ora rispunta Prodi: "Alla nostra gente dico: non è finita, io ci sono"

"No, non c'è nulla di irrimediabile in politica, c'è sempre un futuro. Non tutto è irrimediabilmente compromesso". Romano Prodi, in un colloquio con Repubblica, non si arrende alla morte politica del Partito Democratico, neanche dopo una sconfitta così cocente.

Prodi rivela che sta seguendo "con tanta attenzione e partecipazione questo momento così difficile" e ricorda di essere stato un buon profeta: "Alla vigilia ero il più pessimista, ne avevo parlato con tutti" ma "i dati hanno dimostrato che sono stato comunque infinitamente più ottimista del dovuto".