Ora Salvini annuncia: "Querelo Saviano"

Ancora Roberto Saviano contro Matteo Salvini. Anzi: il leghista contro lo scrittore, questa volta. Perché dopo l'affondo dell'autore di Gomorra contro il ministro dell'Interno che "vuole fare annegare le persone", ora il leader del Carroccio risponde per le rime. E annuncia di voler querelare Saviano.

"Disobbedite a questo ministro dell'Interno, quest'uomo vuole fare annegare le persone - aveva detto lo scrittore - Salvini non ha risposte sull'immigrazione, ma solo generica repressione. Utilizzeremo tutti gli strumenti della democrazia per fermare queste fanfaronate, per fermare tutta la violenza di Matteo Salvini ".