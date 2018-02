Salvini attacca la sinistra: "Da italiano mi vergogno ​del corteo di Macerata"

"Da italiano mi vergogno che nel giorno in cui vengono fermati tre nigeriani per aver ucciso e massacrato una ragazza italiana ci sia la sinistra che sfila in piazza contro il razzismo e pensando al passato, mentre noi guardiamo al futuro" . A margine di un comizio elettorale tenutosi nel pomeriggio a Novara, Matteo Salvini attacca duramente la sinistra che oggi è scesa in piazza a Macerata dove sabato scorso Luca Traini ha sparato contro gli immigrati ferendone undici. "Non vedo l'ora - ha aggiunto - che il 4 marzo mi diano la possibilità di andare al governo per riportare sicurezza, fermare gli sbarchi, espellere i clandestini" .

Secondo gli organizzatori, per le vie di Macerata oggi c'erano 15mila persone. Tra loro anche diversi esponenti della sinistra radicale. "Sono tre gli immigrati fermati con l'accusa di aver ucciso e fatto a pezzi la povera Pamela - ha commentato Salvini su Twitter - ma oggi la sinistra manifesta 'contro il razzismo', Pamela e gli italiani vittime della violenza dei clandestini possono aspettare" . Ora sono, infatti, tre le persone in carcere per la morte della 18 enne romana scomparsa da una comunità di recupero di Macerata il 29 gennaio scorso e ritrovata senza vita, con il corpo fatto a pezzi, due giorni dopo a Pollenza. Si tratta di Desmond Lucky, 22 anni, che era indagato assieme a Innocent Oseghale (già in carcere ndr), e Awelima Lucky, 27 anni. Quest'ultimo è stato fermato alla stazione Centrale di Milano e stava per scappare in Svizzera. Nei loro confronti sono ipotizzati i reati di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere.