Salvini: "Capisco chi vuole un nuovo Mussolini"

Un nuovo Mussolini in Italia. Forse c'è qualcuno che lo sogna, certo. Ma a colpire è il fatto che Salvini "capisca" gli italiani che sarebbero pronti a mettere la croce alle elezioni, se non sul simbolo di un rinnovato Partito Fascista, quanto meno sul nome di un uomo forte come il Duce.

Le parole del leader della Lega Nord, pronunciate durante l'intervento ad Agorà su RaiTre, sono di quelle destinate a far discutere. "Non la spaventa la gente che dice di essere disposta a votare un nuovo Mussolini?", domanda il conduttore. "No, la capisco - risponde il segretario del Carroccio - Mi spaventa se mi metto nei panni di Letta, Monti, Gentiloni e Boldrini che non facendo nulla incentivano queste reazioni. Non uomini forti, ma idee forti è quello che io mi sento di sottoscrivere".

Il leghista sta lavorando per cercare convergenze con i partiti del centrodestra in vista delle prossime elezioni, come emerso dalla manifestazione di sabato scorso a Roma insieme a Giorgia Meloni ed alcuni esponenti di Forza Italia. Di certo queste dichiarazioni faranno discutere ancora. Intanto dalle colonne de ilGiornale, il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, ha lanciato alcune bordate al successore: "Ormai da settimane Salvini fa lo stesso gioco di Renzi - ha detto - Andare al voto senza una legge elettorale che ci consenta di allearci assicurandoci un peso specifico è un suicidio che porterà la Lega all'irrilevanza. Si è messo in testa di fare il premier e, pur di arrivare al suo obiettivo è disposto a tutto, persino a sacrificare la Lega"