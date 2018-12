Salvini e Di Maio fanno asse: ma sulle autonomie è scontro Lega-M5S

Matteo Salvini e Luigi Di Maio, nel mezzo delle polemiche sulla manovra, si confrontano sulle riforme più importanti dei programmi di Lega e Movimento 5 Stelle. E se il premier Giuseppe Conte prova a serrare le file, dall'altro i due azionisti di maggioranza del governo iniziano a mettere i paletti per chiudere sulle riforme più importanti.

Per Salvini, il reddito di cittadinanza " dovrebbe modellarsi come quello della Regione Lombardia, un inserimento vero al lavoro vero. I risultati positivi raggiunti in Lombardia spero possano essere raggiunti in tutta Italia. Stiamo mettendo paletti per evitare i furbetti ". Di Maio, durante un forum Agi, nega che ci " siano contrapposizioni " fra Lega e pentasttellati riguardo alle misure anti-povertà. Mentre sul tema dell'autonomia, uno dei cardini del programma del Carroccio, Di Maio ha detto che " occorrerà una lunga contrattazione con le regioni ", perché anche Veneto e Lombardia chiedono " un'autonomia diversa " e ribadisce che " nessuno dovrà essere danneggiato " perché " non stiamo creando uno statuto speciale ".

Ma qualcuno del M5S vuole maggiore chiarezza. La senatrice Paola Nugnes, ai microfondi di Adnkronos, dice: " La manovra economica al Senato è stata votata, ma ora per il Movimento secondo me la partita decisiva sarà quella sulle autonomie, che penalizza il Sud ". Per la senatrice, bisogna " rimettere a punto i rapporti con il 'contraente' " leghista. " La proposta portata dalla Lega in Consiglio dei ministri l'altro ieri è un progetto che penalizza il Sud che ci ha votato. E che, da quello che mi risulta, all'estero, e in particolare negli Usa, verrà letto come una vera e propria secessione del Nord dal resto d'Italia ".

E il capo politico del M5S dà l'ok anche alla riforma della legittima difesa, " è stata già modificata al Senato, l'approveremo il prima possibile ".