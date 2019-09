"Vecchia mummia", "Arrogante". Bordate in Aula tra Salvini e Conte

"Non la invidio, presidente Conte..." . Nel giorno della fiducia a Palazzo Madama, Matteo Salvini attacca frontalmente gli ex alleati (video). "Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini, Monti e Renzi" , dice invitandoli a essere coerenti e non fare retromarcia su misure come quota 100 e i decreti Sicurezza solo per fare dispetto a lui. "Io stasera, quando chiamerò i miei figli, gli parlerò a testa alta, con una poltrona in meno ma tanta dignità in più" . E, poi, puntando il dito contro il posto del presidente del Consiglio tuona: "Quella poltrona è figlia di slealtà" . La tensione, al Senato, è violentissima. E Giuseppe Conte non fa nulla per stemperarla: "Non vedo alcuna dignità nei suoi voltafaccia" . Bordate violentissime tra quelli che meno di due mesi fa erano alleati e che oggi sono a tutti gli effetti avversari. O meglio: nemici.

"Conte aveva detto che sarebbe tornato alla sua professione e invece è lì, inchiodato alla poltrona come le vecchie mummie della prima repubblica" . Durante l'intervento al Senato, acclamato dai colleghi leghisti che a più riprese scandiscono slogano come "Dignità, dignità", Salvini non fa sconti a nessuno: rinfaccia al premier di aver formato un governo solo sulla base delle "convenienze" di due partiti diametralmente opposti, accusa Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti di essersi messi insieme per vincere la "paura di tornare a casa" e biasima la nuova maggioranza giallorossa di essere "minoranza in tutto il Paese" . "Potete scappare per qualche mese ma non potete scappare all'infinito" , li avverte ricordando loro che fra poche settimane ci saranno le elezioni regionali. "A meno che non vi inventiate qualcosa - incalza - la liberazione dal Pd potrà diventare realtà nei prossimi mesi" . E quel "qualcosa" potrebbe essere proprio il nuovo sodalizio tra Cinque Stelle e democratici che sta prendendo piede anche a livello locale. Le amministrative saranno sicuramente la cartina di tornasole per intravedire l'orientamento di voto degli italiani anche a livello nazionale e carpire un primo giudizio sul nuovo governo. Un governo che, durante il suo intervento in Aula, il leader leghista definisce "legittimo formalmente ma abusivo sostanzialmente" , anche perché la sua esistenza viene affidata a senatori a vita "che vengono qui (a Palazzo Madama, ndr) ogni tanto" .

Salvini conta di "tornare presto al Viminale" ma, finché la maggioranza giallorossa terrà e non si travederanno all'orizzonte nuove elezioni, è ben determinato a portare avanti una opposizione senza esclusione di colpi. Non farà alcuno sconto alla nuova maggioranza quando proverà a ripristinare la legge Fornero o a cancellare i decreti Sicurezza per riaprire i porti agli sbarchi e far ripartire il business dell'accoglienza (video), come non tacerà quando Conte tornerà a inchinarsi all'Unione europea come ha fatto con la cancelliera Angela Merkel quando le ha chiesto qualche consiglio su come farlo fuori (video). "Noi vogliamo un'Italia a testa alta - spiega - l'immagine dell'uomo che sussurrava alla Merkel non fa bene al Paese..." . D'altra parte, conclude, "lo stile è sostanza" e "non dipende solo dalla cravatta, dalla pochette e dal capello ben pettinato..." .