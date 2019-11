Salvini: "Vedrò la Segre più avanti"

"Mi è appena arrivato un altro proiettile, ma io non piango. In un Paese civile non dovremmo rischiare niente, né io né la Segre". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite a Milano dell'Eicma, rispondendo alla domanda di un giornalista sulle minacce subite dalla senatrice a vita Liliana Segre e dalla scorta che le è stata assegnata dalla Prefettura di Milano. Qualcuno aveva parlato di un incontro segreto tra di loro, ma il capo del Carroccio ha smentito in modo categorico: " Non è vero, ma la vedrò più avanti ".

Il trentennale del crollo del Muro di Berlino è per Salvini uno spunto da cui partire per intervenire sulla polemica fascismo-antifascismo. " Oggi commemoriamo la caduta del Muro di Berlino e la fine del comunismo. Oggi è una giornata importante perché è la fine di ogni dittatura, fascista o comunista che sia. Chi parla di fascismo e comunismo nel 2019 è un nostalgico ", ha detto Salvini, prima di commentare lo striscione esposto da Forza Nuova contro Segre: " Io condanno ogni genere di violenza, rossa o nera che sia ".

Sucessivamente, il leader leghista ha "assolto" Forza Nuova, oltre che Casapound, dall'accusa di incostituzionalità: " Se partecipano alle elezioni vuol dire che rispettano la legge e la Costituzione. Sono fuorilegge?", si è chiesto ironicamente Salvini, prima di ribadire ancora una volta la sua solidarietà a Liliana Segre: "Il Viminale quando assegna una scorta lo fa con coscienza. Sono favorevole, se la polizia ha fatto questa scelta vuol dire che era necessaria. È una sconfitta, ogni scorta è una sconfitta, perché c'è qualche cretino che pensa di sostenere le sue idee con la violenza invece che con il pensiero. È chiaro che si deve utilizzare il meno possibile, perché ovviamente ti toglie un pezzo di libertà. E io ne so qualcosa, quindi spero che sia lo stretto necessario".