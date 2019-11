Salvini promette battaglia sul Mes: "Barricate contro il signor Conti"

Un confronto pubblico ad armi pari: è questo l'invito lanciato nuovamente da Matteo Salvini a Giuseppe Conte. Nel corso della registrazione del Maurizio Costanzo show, in onda domani sera - mercoledì 27 novembre - su Canale 5, il leader della Lega ha ribadito l'appello: " Se Conte accetta di fare un confronto vengo a piedi, sono settimane che gli chiedo un confronto sui temi economici. Io ci sarei anche a capodanno ". Dopo la performance della scorsa ospitata in cui si era cimentato con Albachiara di Vasco Rossi, l'ex ministro dell'Interno questa volta si è dilettato con Via del campo di Fabrizio De Andrè. Il conduttore televisivo gli ha poi chiesto se canterà anche in occasione dell'eventuale duello con l'avvocato. " Se accetta, vengo volentieri in maniera pacata. E poi ci facciamo una cantatina finale, facciamo Albano e Romina ", ha risposto il segretario del Carroccio. Dall'orchestra è allora scattato il coro " Felicità ", a cui si è unito anche il senatore che ha concluso: " Parleremmo di numeri, cifre e con toni civili ".

"Barricate"

L'ex vicepremier ha poi toccato anche il tema meramente politico. " Mi manca di poter rispondere in prima persona delle sicurezza degli italiani. Ma se gli italiani vorranno ci tornerò ", ha confessato. E ha promesso battaglia nei confronti dell'esecutivo giallorosso sulla questione del Mes: " La Lega è pronta alle barricate contro il signor Conti ". Infine ha parlato anche di Umberto Bossi: " Combatte anche lui contro mille malattie e il cuore, come un leone. La testa c'è, il coraggio pure. In politica la riconoscenza è virtù rara. Ma io se sono qua è perchè a 17 anni mi innamorai di Umberto Bossi. E la gratitudine che avevo allora l'ho anche oggi ".