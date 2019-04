Salva Roma, governo nel caos. Lega e M5S sono ai ferri corti

Per il M5S all'appello c'erano solo i ministri Lezzi e Bonisoli. Tutti presenti invece gli esponenti della Lega. Il Consiglio dei ministri che tanta tensione ha creato nel governo in questi giorni manda nel caos l'esecutivo. Al centro dello scontro il "Salva Roma" voluto dai grillini e contestato dai leghisti. Si tratta forse di una delle frizioni più gravi tra gli alleati gialli e verdi.

Tutto inizia quando, intorno alle 20, Matteo Salvini si presenta di fronte alle telecamere per annunciare che "il Salva Roma non c'è" più nel decreto Crescito. La notizia scuote la politica e inizia il valzer delle smentite. I Cinque Stelle, infatti, smentiscono subito le rivelazioni del vicepremier leghsita e Di Maio si precipita a Palazzo Chigi un'ora dopo l'inizio del Consiglio.

È dal pomeriggio che Lega e M5S si punzecchiano a distanza su i temi più diasparati. Ormai le liti sono all'ordine del giorno. I grillini chiedono a gran voce le dimissioni di Siri, difeso a spada tratta dal segretario del Carroccio ("si è colpevoli se si è condannati non se si finisce sui giornali"). Ma il vero nodo politico è sul salva Roma. La Lega da giorni ripete di non voler approvare quello che viene definito un regalo alla Raggi. " Abbiamo chiesto al presidente del consiglio Conte che tutti i comuni in difficoltà vengano aiutati nella stessa maniera, non qualcuno prima e qualcuno dopo" , spiega il leader della Lega prima del Cdm, convinto che invece ci sarà " un provvedimento ad hoc per tanti comuni in dissesto, in predissesto, indebitati, in difficoltà economica al nord, centro e sud ". Diversa, però, la posizione grillina. Quando Salvini parla, infatti, fonti del M5S fanno sapere all'Adnkronos che in Cdm non era ancora stato discusso il dl crescita e quindi "non si è potuto stralciare nulla, men che meno il salva-Roma".

La decisione finale (e ufficiale) dovrebbe comunque arrivare in serata. La tensione è tanta, inutile negarlo. " Nessuna crisi di governo, l'Italia ha bisogno di un governo per quattro anni - giura Salvini - Il mio rapporto con M5s è buono. Non ho tempo nè voglia di litigare con nessuno ". Ma la realtà appare diversa. La riunione è slittata due volte nella giornata. Poi è iniziata intorno alle 19. Assente Di Maio, che ha preferito raggiungere gli studi di La7 per registrare la puntata di Di Martedì. "I ministri della Lega ci sono tutti", ha detto polemico Salvini sottolineando che "quando si parla di crescita e di sostegno alle imprese è fondamentale esserci. Lo stralcio del Salva Roma lo discuto con chi c'è".

L'assenza in massa del M5S è sembrato un segnale politico, ribaltato però dall'annuncio a sorpresa del ministro dell'Interno. Non è un caso se il vicepremier grillino si è presentato un'ora dopo l'inizio della riunione, per dar man forte alle posizione del Movimento. " Non mette un euro sulla capitale, dice soltanto che le banche devono chiedere meno interessi ai cittadini romani per il debito del Comune di Roma ", dice Di Maio a 'diMartedì', su La7. " Lo si vuole fare per tutti i comuni? Lo possiamo fare ma di che vittoria stiamo parlando quando non si aiutano i cittadini di un comune? Se c'è qualcuno che sta godendo perché non è passata questa norma complimenti. È semplicemente una ripicca verso i cittadini romani ".

Secondo quanto apprendono fonti dell'Adnkronos, in effetti il decreto Crescita sarebbe stato discusso solo dopo le dichiarazioni rilasciate da Salvini. Il ministro Giovanni Tria, parlando della misura caldeggiata dal M5S, avrebbe detto che " è a costo zero " e non comporterebbe " nessun onere per lo Stato ". La Lega, però, tiene il punto e non cede sulla norma perché " non ci sono cittadini o Comuni di Serie A e si Serie B, i romani meritano di più, non una norma Salva Raggi ".