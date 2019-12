Salvini: "Se Conte e Di Maio continuano, li querelo"

" Se Conte e Di Maio vanno avanti, sarò costretto a querelare ". Matteo Salvini lancia un avvertimento al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, dopo le insinuazioni circa il passaggio di alcuni senatori dai pentastellati alla Lega.

" Io stimo doppiamente chi passa dalla maggioranza e l'opposizione ", ha detto Salvini, specificando che " non lo hanno fatto perché gli abbiamo promesso qualcosa di garantito, l'hanno fatto perché non ce la facevano più, dei Bonafede e della clamorosa incapacità dei Cinquestelle ". Sarebbero infondate, quindi, le dichiarazioni di chi insinuava dell'esistenza di una compravendita di senatori. Parole che il leghista definisce " squallide ". " Se Conte e Di Maio vanno avanti a dire che ho pagato i senatori un tanto al chilo, sarò costretto a querelare ", avverte il leader del Carroccio, che sottolinea di arrivare a fare gesti simili solamente in casi gravi: " I tribunali italiani sono già intasati, per cui querelo solo nei casi gravi. Se vanno avanti a parlare di mercato delle vacche, di tanto al chilo, sarò costretto a farlo ".

Dopo le voci che giravano da qualche giorno, su un possibile addio ai 5 Stelle da parte di alcuni senatori grillini, ieri è arrivata la conferma. E in tre hanno lasciato il partito guidato da Di Maio: si tratta dei senatori Ugo Grassi, Stefano Lucidi e Francesco Urraro. Tutti e tre sono passati alla Lega.