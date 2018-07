Ma Salvini sfida il procuratore: "Chi vuole porti aperti si candidi"

Matteo Salvini risponde ai pm di Torino. Sono passati pochi minuti da quando la procura piemontese ha emesso le "direttive per un più efficace contrasto dei reati motivati da ragione di odio razziale e discriminazione etnico-religiosa", che il ministro dell'Interno ribadisce la sua linea dura sull'immigrazione.

A lanciare il sasso nello stagno è stato il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, secondo cui "non si può respingere in mare gli immigrati e non vagliare la loro richiesta di status di rifugiato politico ". Senza mai nominarlo, il messaggio sembra diretto proprio a Salvini che in questi primi giorni di governoha chiuso i porti alle Ong e ora cerca di precludere l'accesso pure alle navi militari straniere. " Se per assurdo un barcone di immigrati attraccasse ai Murazzi sul Po - ha detto Spataro - nessuno potrebbe vietare alle persone a bordo di scendere. Se accadesse, tale comportamento sarebbe oggetto di una nostra indagine ". E ancora: " L’immigrazione è una questione che riguarda tutto il mondo. Esiste il divieto di respingere un rifugiato verso luoghi in cui la sua vita possa risultare minacciata. Non si può respingere in mare gli immigrati e non vagliare la loro richiesta di status di rifugiato politico ".