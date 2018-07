Con Salvini al Viminale sbarcati più di 20mila migranti in meno

L'Europa non si rassegna: vuole che il governo italiano tenga i porti aperti per far sbarcare le navi che, cariche di immigrati clandestini, salpano dalla costa libica. Criticando l'operato dei Paesi europei che stanno "ostacolando il loro lavoro mettendo così a rischio la vita di numerose persone" , la commissaria ai diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, li ha invitati a "fare pieno uso delle capacità di ricerca e di salvataggio disponibili, compresa quella delle navi delle Ong" . Matteo Salvini, però, non intende arretrare di un millimetro. Anzi, ha già bene in mente di dare un'ulteriore stretta a chi vuole il diritto d'asilo. Questa linea dura ha già iniziato a dare i propri frutti. L'anno scorso dal primo giugno al 3 luglio, con un altro governo (di sinistra) e un altro ministro (il piddì Marco Minniti), sono sbarcate ben 24.900 persone. "Quest'anno, dalla data del mio insediamento ad oggi, ne sono sbarcate 3.098 - esulta il ministro dell'Interno - il mio obiettivo è che ne sbarchino ancora di meno, il business dell'immigrazione clandestina è finito" .

Più di ventimila immigrati sbarcati in meno. E nel giro di poco più di un mese. "Con la Lega al governo e con Salvini al Viminale - fa notare il vice presidente del Senato, Roberto Calderoli - è cambiato il vento nel Mediterraneo e che da quattro anni spingeva tutte le navi Ong straniere nei nostri porti" . Ieri la Open Arms è arrivata a Barcellona, tre settimane dopo che la Aquarius era approdata a Valencia. Dopo averli blindati per quattro anni, la Spagna ha finalmente iniziato a fare la sua parte aprendo i suoi porti. Non solo. Un'altra nave, la Lifeline, è ora attraccata a Malta e gli immigrati, che si trovano a bordo, stanno per essere trasferiti anche in Francia. "Fino ad un mese fa tutte queste navi straniere sarebbero venute dritte nel nostri porti e ci saremmo accollati tutti gli immigrati a bordo - continua Calderoli - ma adesso il vento è cambiato e sta passando un chiaro messaggio rivolto anche ai trafficanti di uomini ovvero che in Italia non si entra più" . Con quattro anni di ritardo, Salvini è riuscito, nel giro di un solo mese, a far cambiare rotta alle navi delle Ong e, soprattutto, a far capire ai partner europei che i porti italiani non possono essere considerati l'unica destinazione dei barconi carichi di clandestini. "Per la serie volere è potere - conclude Calderoli - evidentemente negli scorsi quattro anni volevamo prenderci più di 600mila clandestini..." .