Salvini zittisce il dem Cuperlo: "Cretino se giudichi le persone su titolo di studio"

Colpito e affondato. La risposta di Matteo Salvini al simpaticone Giovanni Cuperlo è arrivata. Il membro della direzione del Pd, si sa, commentando il successo della Lega alle Europee, aveva fatto un'uscita a dir poco sgradevole. Voleva fare il "figo" radical chic insomma, e invece ha finito per insultare milioni di italiani. Ospite di Myrta Merlino a "L'aria che tira" su La7, il deputato dem aveva detto qualche giorno fa: "A me colpisce che oggi la Lega sia il primo partito in Sardegna dove il 33 per cento dei ragazzi tra i 14 ed i 18 anni che frequentano la secondaria non finirà gli studi".

Insomma, la sua idea è chiara: per Cuperlo chi ha votato Lega non ha finito la scuola media. E viene da chiedersi, innanzitutto: cos'ha il deputato del Pd contro chi non finisce gli studi? Sono forse tutti scemi? No, al contrario. "Chi giudica un uomo o una donna in base al titolo di studio è un cretino", ha detto Salvini parlando a Dritto e Rovescio su Retequattro. Il minstro dell'Interno, sempre rispondendo alle frecciatine del piddino, ha aggiunto: "Io ho visto grandi uomini e grandi donne fare grandi cose con la quinta elementare". E Cuperlo muto.