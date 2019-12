Santoro va in piazza con le sardine: "Salvini e Meloni sono simili a Hitler"

Michele Santoro accoglie l'invito delle sardine e annuncia la sua presenza oggi a piazza San Giovanni, dove il movimento antifascista si riunirà per la sua prima manifestazione nazionale. Ha sposato la loro causa perché a suo giudizio rappresentano la risposta a una domanda ben precisa: " Dove sono finiti quei milioni di persone che avevano messo alle finestre le bandiere arcobaleno durante la guerra in Iraq, i girotondi, il movimento ecologista presente in mille parti d’Europa? ". Sono figli di una necessità di dire " che le idee di rivolta non sono mai morte, come diceva la vecchia canzone ": grazie a loro è stato possibile " spalancare le finestre " e far " entrare luce per quelle persone che rimanevano in casa demoralizzate ". E non ha assolutamente condannato "Bella ciao" intonata nelle piazze: " C’è una destra aggressiva in Italia? Sì, allora ribadiamo che i valori dell’antifascismo non sono scomparsi, segniamo un limite con i nostri corpi e pacificamente ".

I paragoni con Hitler

Il giornalista, intervistato dall'Huffingtonpost, è poi passato al vero e proprio attacco nei confronti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni: " Su alcune frasi, quando parlano dell’identità non sono tanto differenti da Hitler e dalla sua definizione di cittadinanza ". Non ha fatto nessun passo indietro. Anzi, ha anche tentato di apportare delle argomentazioni: " Hitler diceva 'un negro non sarà mai tedesco'. Perché Salvini non ci spiega se italiani si nasce per sangue e terra oppure italiani si diventa per cultura e comportamento? E chi vuole diventarlo deve percorrere la Via Crucis? ". E ha commentato il rapporto Censis secondo cui cresce la voglia di uomo forte: " A parte che Salvini per me non è forte. Forti sono quelli che stanno alle sue spalle, che hanno avuto una idea di marketing. Gli italiani amano le soluzioni facili, il messia che promette di mettere lui le cose a posto e poi ti lascia nei guai ".