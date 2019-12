Le sardine aprono a CasaPound, ma poi s i pentono: "Mai con loro"

Anche le sardine, nel loro piccolo, si pentono. E fanno marcia indietro. Stephen Ogongo, plenipotenziario del movimento che a Roma – almeno su Facebook – conta 140mila iscritti, aveva spalancato la porta in modo sorprendente alla destra italiana, estrema destra compresa.

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, l'attivista 45enne e di origine keniote si era lasciato andare: "Secondo me me, almeno il momento, chiunque vuol scendere in piazza è il benvenuto. Che sia di sinistra, di Forza Italia o di CasaPound. Ai paletti penseremo dopo…" . Un'uscita tanto forte quanto inaspettata e che non poteva certo passare inosservata. E che ha fatto partire una "valanga".

Un invito più o meno velato, quello dell'uomo di riferimento per tutte le sardine capitoline, che è stato prontamente raccolto dai diretti interessati. E infatti nella mattinata odierna, uno dei leader di CasaPound ha replicato. Queste, dunque, le parole di Simone Di Stefano: "L'apertura del leader delle Sardine di Roma stupisce ma va nella direzione del dialogo e noi da sempre ci confrontiamo con tutti. Al momento le Sardine sinceramente mi sembrano un contenitore vuoto e manovrato dalla sinistra ma noi siamo pronti ad andare in piazza, senza bandiere, come abbiamo per la manifestazione con Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, e porteremo le nostre idee. Ma sia chiaro, 'Bella Ciao' noi non la cantiamo…" .

A tanti, però, non è andata giù l'apertura di Ogongo al movimento di estrema destra e i malumori, nei disparati gruppi Facebook della sardine, l'hanno fatta da padrone, costringendo i vertici a prendere ufficialmente posizione, bacchettando proprio Stephen Ogongo: "Ha commesso un'ingenuità. Ci dispiace che il concetto di apertura delle piazze sia stato travisato e strumentalizzato, ma non stupisce. In questo momento le piazze fanno gola a molti, lo avevamo già detto e lo ripetiamo. Rammarica che questo fraintendimento sia cavalcato da più parti. Ma è giusto dare una risposta netta" .

Nella nota, postata su Facebook e firmata dai quattro fondatori, si legge anche: "Le piazze delle sardine si sono fin da subito dichiarate antifasciste e intendono rimanerlo. Nessuna apertura a CasaPound, né a Forza Nuova. Né ora né mai. Dal 14 novembre scorso centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza proprio contro quei partiti che con le idee e il linguaggio dei gruppi neofascisti e neonazisti flirtano in maniera neanche troppo nascosta" .