L'odio antifascista della Sardina: "Per loro legge della giungla"

Il portavoce delle Sardine di Reggio Calabria ha invocato la "legge della giungla" per i "fascisti" d’oggi.

Con un messaggio postato su Facebook e su Twitter Filippo Sorgonà ha scritto che "La democrazia inizia ‘dopo’ i fascisti. Con i fascisti (di ogni genere) esiste e deve esistere la regola della jungla, perché non ne conoscono altre. Non si deve perdere tempo a cercare logica civile e confronto democratico con Chi rinnega quelle regole. ‘Buonisti’ la fungia!" .

Sorgonà, che su linkedin si presenta come giornalista pubblicista presso il Quotidiano della Calabria dal mese di settembre del 2018 e ideatore/speaker dei format-radio "Ondanomala" e "KlubIn" su Antenna Febea, ma anche come un "hacker etico" e (su Twitter) come operatore "Psicoacustico - Ritratti Musicali - Piano-Sciamanesimo, Anarchia e Nichilismo – Animismo", lo scorso mese di dicembre aveva chiamato a raccolta le Sardine della città dello Stretto.

"Condividete, stampate e divulgate. Coloriamo piazza Castello!" , aveva scritto il 21 dicembre sul suo profilo Facebook Filippo Sorgonà, postando un manifesto raffigurante una sardina arcobaleno, con l’acrostico delle Sardine (solidarietà, accoglienza, rispetto, diritti umani, intelligenza, non-violenza, antifascismo) e l’invito a recarsi nella nota piazza reggina nel pomeriggio del successivo 27 dicembre.