"Save the world from Salvini". Quel fotomontaggio di Chef Rubio

Chef Rubio di nuovo contro Matteo Salvini. Il noto cuoco di Frascati non ha perso l'occasione di attaccare il ministro dell'Interno, sfruttando l'immagine della piccola Greta Thunberg, ideatrice dell'iniziativa Friday for future, lo sciopero mondiale degli studenti in favore del clima.

Chef Rubio ha usato Instagram per pubblicare un foto dove il suo volto sostituisce quello di Greta e ritrae il cuoco con le trecce delle ragazzina. Un fotomontaggio accompagnato dalla scritta 'Save the world from Salvini" che prende spunto proprio dagli slogan lanciati ieri nelle piazze di tutto il mondo dai giovani ambientalisti. Il conduttore di programmi come Unti e bisunti e Camionisti in trattoria aveva già preso di mira Salvini a giugno facendosi fotografare insieme ad alcune donne musulmane e, poi, a novembre criticando il fatto che il ministro dell'Interno non si era palesato nei giorni di grande maltempo.