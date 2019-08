Saviano come il soldato nazista. Epic fail sulla foto anti-Salvini

Qualcuno ha già definito la nuova campagna di Roberto Saviano come un "epic fail". Lo scrittore di Gomorra ieri si è lanciato nell'ultimo attacco contro il decreto sicurezza bis voluto da Matteo Salvini e varato nei giorni scorsi dal Parlamento. E lo ha fatto condividendo uno scatto su Facebook, dando il via alla battaglia social di chi "tende la mano" agli immigrati.

" La nave Open Arms è da 7 giorni in mare con 121 persone a bordo, di cui 32 minori - ha scritto Saviano - Farla sbarcare è necessario. Il solito ricatto del governo (riversare le responsabilità su Malta e Spagna, che hanno, tra l'altro, accolto molti più migranti dell'Italia) non fa altro che peggiorare le condizioni di queste persone ". Poi l'affondo contro il dl Sicurezza Bis che "viola apertamente la Costituzione italiana e la Convenzione di Ginevra". " Il mio invito - dice lo scrittore - è a fotografarci mentre tendiamo la mano e postare la foto sui social per contenere la massa di sterco che il Ministro della Mala Vita Salvini e suoi scherani stanno diffondendo sul web. La propaganda sovranista, colma di bugie, distrae dal tradimento delle proprie promesse attaccando chi salva persone in mare. Far capire che salvare vite è difendere la nostra vita deve essere nostro compito ".