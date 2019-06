Sblocca cantieri, ecco cosa cambia dopo l'accordo Lega-5S

Il codice degli appalti sarà sospeso come vuole la Lega, ma solo in parte come chiesto dai 5 Stelle. È questo il compromesso raggiunto oggi dai due alleati di governo dopo il lungo braccio di ferro sull'emendamento al decreto Sblocca cantieri.

"Proporremo al Senato, tra le altre cose, quanto già concordato in sede di commissione, vale a dire un emendamento che prevede la sospensione di alcuni punti rilevanti del codice degli appalti per due anni, in attesa di una nuova definizione delle regole per liberare da inutile burocrazia le imprese", hanno spiegato i capigruppo al senato Massimiliano Romeo (Lega) e Stefano Patuanelli (M5S), " Al contempo sarà garantito il rispetto delle norme e del lavoro già fatto nelle commissioni parlamentari sull'argomento. In particolare saranno anche garantite le soglie già in vigore per i subappalti e salvaguardati gli obblighi di sicurezza per le imprese. Abbiamo svolto un normale lavoro parlamentare che porteremo come maggioranza in commissione e poi in Aula al Senato ".

Da domani, quindi, il decreto sblocca cantieri sarà votato in Aula al Senato.