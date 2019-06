Sea Watch, interviene il ministro Trenta: "Fatti gravissimi"

Elisabetta Trenta si è finalmente pronunciata in merito alla questione della Sea Watch 3, al centro del dibattito odierno e che nelle prossime ore è destinata ad evolversi sempre più velocemente. Il ministro della Difesa ha considerato " gravissimi " gli atti compiuti da Carola Rackete, comandante della Ong.

Ad aggravare la posizione morale di quanto accaduto, oltre che al fatto di aver " disobbedito all'alt della Guardia di Finanza, violando le leggi dello Stato italiano ", è la tragedia sfiorata che avrebbe potuto " arrecare danni irreparabili ai nostri uomini e donne in uniforme, che ogni giorno svolgono il loro lavoro sacrificando la loro vita, a tutela della nostra sicurezza ".

Sostegno alle Forze Armate

La Trenta ha poi dedicato una parte del post Facebook alla Forze Armate e alle " varie articolazioni dello Stato che partecipano al mantenimento della nostra sicurezza interna ", a cui è andato il suo " più grande riconoscimento ". Poi ha precisato: " Ora è giusto che si plachino i toni mediatici e che sia la Magistratura a procedere ".