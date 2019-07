Sea Watch, Meloni avverte: "FdI non parteciperà al ricevimento francese"

Fratelli d'Italia non parteciperà al ricevimento dell'ambasciata francese. Ad annunciarlo, in una noto, è il presidente di FdI, Giorgia Meloni, che specifica di aver fatto questa scelta in segno di protesta, dopo il comportamento della Francia nel caso Sea Watch.

Il consiglio comunale di Parigi, infatti, aveva approvato in tempi rapidissimi l'istanza che proponeva di rendere Carola Rackete "cittadina onoraria" della città. Il riconoscimento era stato dato per " evidenziare l'azione importante delle organizzazioni umanitarie per aiutare i migranti ". Peccato che i francesi abbiano dato la cittadinanza onoraria alla stessa persone perseguita in Italia, che "guidava una barca che ha infranto le leggi e schiacciato contro la banchina del molo di Lampedusa una motovedetta della GdF", come aveva raccontato il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

E oggi, al ricevimento organizzato dall'ambasciata di Francia, in occasione dell'anniversario della presa della Bastiglia, la Meloni avverte: " In segno di protesta per il comportamento di Parigi sul caso Rackete, la delegazione di Fratelli d'Italia ha deciso che non prenderà parte oggi al riceviment o", dato che " da giorni la nostra nazione subisce provocazioni inaccettabili ed è necessario dare un segnale forte e deciso ".