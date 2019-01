Sea Watch, Saviano contro Salvini: "Smetti di fare il pagliaccio, apri i porti"

Al coro dei sindaci disobbedienti si aggiunge anche la voce di Roberto Saviano.

Ieri era stato il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris a sfidare il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, proponendo al comandante della nave Sea Watch, che assieme alla Sea Eye da 14 giorni è in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro, di far sbarcare nella sua città i 32 migranti presenti a bordo. A fargli eco era stato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, altro primo cittadino ribelle che nei giorni scorsi aveva annunciato di voler sospendere l’applicazione delle nuove norme contenute nel decreto sicurezza.

E mentre le due navi umanitarie restano ferme al largo di Malta, a scendere in campo è anche il giornalista e scrittore di origine partenopea, che su Twitter ha attaccato duramente il numero uno del Viminale. "Smetti di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone. Apri i porti”, ha scritto rivolgendosi direttamente al vicepremier e ministro dell’Interno. “Basta con questa becera propaganda, basta fare campagna elettorale sulla pelle degli ultimi!", ha twittato Saviano, che in un video pubblicato sullo stesso social network si schiera con Orlando e De Magistris.

Hanno dichiarato i loro porti aperti in coerenza con i principi europei e democratici e con la legge del mare”, ha affermato il giornalista difendendo anche l’operato delle Ong. “Quelle persone sarebbero morte se non ci fossero state le loro navi a presidiare e a salvare vite umane”, ha spiegato nel video messaggio rivolto al ministro dell’Interno. “Basta pagliacciate, comportati da uomo, fai sbarcare queste persone”, è quindi l’appello rivolto a Matteo Salvini, accusato di fare “propaganda su 49 innocenti”.

Mi rivolgo al Ministro Salvini. Smetti di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone. Apri i porti. Basta con questa becera propaganda, basta fare campagna elettorale sulla pelle degli ultimi! #seawatch #seaeye pic.twitter.com/26MfXDjPB6 — Roberto Saviano (@robertosaviano) 4 gennaio 2019

Intanto per consentire una rapida soluzione al caso delle due imbarcazioni sta lavorando anche la Commissione europea, che sta portando avanti “intensi contatti con alcuni Paesi membri” disposti a far sbarcare “al più presto ed in sicurezza" le 49 persone che si trovano a bordo delle navi. Tra questi, Francia, Germania e Olanda, avevano offerto nei giorni scorsi la propria disponibilità ad accogliere i migranti.

E da Pescara, in serata, è arrivata la replica del ministro dell'Interno. "Le polemiche di sindaci o di pseudo scrittori che non capiscono quello che leggono non mi toccano, perché sono impegnato a lavorare e non a polemizzare", ha detto Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa tenuta a margine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.