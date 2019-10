Selvaggia Lucarelli: "Giusto reddito a ex brigatisti"

" Lo Stato non si deve vendicare " nei confronti degli ex brigatisti " e chiunque finisca di scontare la sua pena è un cittadino uguale agli altri ". Quindi ha diritto a ricevere il reddito di cittadinanza. A dirlo, nello studio di "Non è l'Arena", su La7, Selvaggia Lucarelli. Parole che hanno fatto finire la giornalista del Fatto Quotidiano nel tritacarne mediatico. Inaccettabili, a dire di molti utenti di Twitter, la presa di posizione della giornalista in favore degli ex terroristi. Molto simile a quella espressa dal vignettista Vauro.

La polemica, che negli ultimi giorni si era un po' "addormentata" , si è riaccesa di colpo nelle ore successive alla partecipazione di Selvaggia Lucarelli al talk-show di Massimo Giletti. Qui la giornalista ha espresso la sua opinione sul caso di Federica Saraceni, l'ex componente delle Brigate Rosse che percepisce dallo Stato un sussidio di 623 euro al mese. Un diritto di cui, secondo la Lucarelli, deve poter usufruire anche chi in passato si è dato alla lotta armata. " Il lavoro non lo trovano. Non sono più giovani. Sono pregiudicati. Hanno lo stigma. Non ci sarà mai oblio per le loro colpe. Fingiamo che non esistano? Esistono e in uno Stato democratico, che non si vendica, dopo che hanno finito di scontare le pene, sono cittadini come tutti ". Così scrive su Twitter la giornalista a corredo di un audio inviatole su Facebook in cui un hater la apostrofa come "grandissima tr... comunista di mer..".

