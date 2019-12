In Senato spunta Pinocchio: "Conte burattino". Casellati sospende seduta

Giuseppe Conte e Matteo Salvini di nuovo faccia a faccia: dopo la crisi di agosto, i due hanno dovuto nuovamente scontrarsi. Questa volta a dividerli è stata la questione relativa al Mes, su cui la maggioranza giallorossa è letteralmente spaccata. Il presidente del Consiglio già in mattinata aveva lanciato una frecciatina nei confronti dell'ex ministro dell'Interno: " Pur di attaccare la mia persona e il governo non ci si è fatto scrupolo, ma non sono sorpreso dal senatore Salvini, la cui resistenza a studiare i dossier mi è ben nota ".

Ma nel pomeriggio in Senato è scoppiata la bagarre: un burattino con scritto "Conte Pinocchio", indirizzato all'avvocato, è stato esposto sui banchi della Lega. Ira da parte della presidente Elisabetta Alberti Casellati, che ha interrotto immediatamente i lavori: " Via quel cartello, avevo chiesto di rimuovere i cartelli. E c'è un Pinocchio... Vi avevo detto di portare cose che non servono, c'è un Pinocchio. Sospendo la seduta ". Il premier nei suoi discorsi ha ricordato come le sue posizioni sul fondo salva-Stati siano state condivise con il Parlamento ma anche con il precedente governo gialloverde. A suo giudizio non vi sarebbero mai state obiezioni né da parte del Carroccio né da parte del Movimento 5 Stelle.

Affondo di Salvini

Durissime le parole del segretario federale della Lega: " Questo trattato comporta rischi enormi. Guardate voi chi sta mettendo a rischio i risparmi degli italiani ". E ha colto l'occasione per tentare di costruire - nuovamente - un asse con i suoi ex alleati grillini: " Condivido le richieste del gruppo dei 5 stelle alla Camera: vogliamo capire ". Successivamente ha attaccato direttamente Conte: " In quei banchi del governo c’è chi mente: spero che i Cinque Stelle non siano complici di questa menzogna che ricadrà sui cittadini italiani ".