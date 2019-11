Si ribalta barcone davanti a Lampedusa: recuperati oltre 140 immigrati

Un barcone carico di immigrati partiti illegalmente dalle coste del Nord Africa si è ribaltato mentre veniva scortato dalle motovedette della Guardia Costiera. Il naufragio è avvenuto a meno di un miglio da Lampedusa e le 143 persone finite in mare sono state immediatamente recuperate. E già la sinistra parte all'attacco per chiedere l'immediata riapertura dei porti. "Per carità, è appassionante il confronto tra Grillo e Zingaretti sul futuro - ha twittato il piddì Matteo Orfini - ma non è che potremmo intanto occuparci del presente e assegnare un porto sicuro alle tre navi che lo chiedono da giorni? Smettiamola di comportarci come Salvini" .

Oggi pomeriggio un cittadino ha segnalato alla Guardia Costiera di Lampedusa la presenza di un barcone in difficoltà a meno di un miglio dalla costa. "Immediatamente - ha riferito all'agenzia Agi la stessa Guardia Costiera - sono state inviate sul posto quattro motovedette e allertati un elicottero e un aereo della Guardia Costiera di Catania" . Una volta giunte sul posto, le motovedette hanno individuato l'imbarcazione che non misurava più di una decina di metri. Le cattive condizioni meteorologiche la hanno fatto capovolgere non appena i mezzi della marina sono arrivati sul posto. A quel punto gli equipaggi delle motovedette hanno immediatamente recuperato i 143 immigrati che erano caduti in mare.

Subito dopo l'intervento della Guardia Costiera, che ha chiesto l'intervento anche di un pattugliatore e di due motovedette della Guardia di Finanza, i 143 immigrati recuperati in mare sono stati portati al porto di Lampedusa. "Per continuare le ricerche si è alzato in volo anche un aereo Frontex ed è stato allertato anche un mezzo aereo della Marina Militare" , fanno sapere assicurando che "attualmente non sono stati avvistati corpi privi di vita" .