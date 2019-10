Quota 100, Conte resiste. Ma i renziani attaccano: "Così rischiamo il burrone"

Governo sempre più spaccato su Quota 100. La proposta del consigliere economico di Palazzo Chigi, Alberto Brambilla, sulla possibile sostituzione con quota 103 non basta a placare gli animi. I toni rimangono accesi. E la situazione rischia di precipitare. Per il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, "s u quota 100 ribadiamo quello che abbiamo detto " nei giorni scorsi. E attacca: " Ci chiediamo perché in questo paese bisogna prima di tutti pensare ai 60enni piuttosto che ai 30enni. Se si tratta di aumentare qualche tassa per lasciare Quota 100 così com'era l'anno scorso - spiega - abbiamo qualche dubbio". Poi una piccola apertura: "Ne discuteremo in maggioranza stasera e poi vedremo ".

Eppure, ai cronisti che lo hanno intercettato davanti a Palazzo Chigi, il parlamentare renziano evoca ben altri scenari: " Non è possibile che ogni volta che qualcuno ha delle idee su come spendere le risorse pubbliche venga presentato come tragedia ". Italia Viva, infatti, vorrebbe l'abolizione di quota 100 per recuperare fondi da destinare a famiglie e lavoratori (cuneo fiscale). Poi Marattin precisa: " Se ci fosse l'abolizione immediata (di quota 100, ndr), siamo assolutamente disposti a prenderci carico delle poche persone che hanno già firmato accordi per uscire dal mercato del lavoro contando su quota 100. Se invece - la minaccia - si lascia scorrere quota 100 così com'è si crea il burrone Salvini ". Ovvero la caduta del governo.