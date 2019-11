Silvio Berlusconi vede Mara Carfagna: "Incontro cordiale e costruttivo"

Questa mattina il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha ricevuto a Palazzo Grazioli Mara Carfagna. Come specificato nella nota diffusa dal partito, "si è trattato di un incontro di lavoro che si è svolto, come sempre, all'insegna della cordialità e della costruttiva collaborazione".

Stando a quanto scrive l'AdnKrons, il Cavaliere e Mara Carfagna avrebbero parlato del partito e delle prossime mosse in vista delle elezioni regionali in Calabria. La Carfagna, infatti, dopo le tensioni interne non c'è nelle liste presentate nella circoscrizione Sud da Forza Italia.

E se Mara Carfagna per il Sud non c'è, Alessandra Mussolini è presente due volte, al Centro e nel suo Meridione, Gabriella Giammanco entra a sorpresa al posto di Urania Papatheu per la Sicilia, nella circoscrizione Isole. Quattro sono liste costruite attorno al nome del leader Silvio Berlusconi, una guidata dal vicepresidente Antonio Tajani, per il Centro.