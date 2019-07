Pm a caccia dei rubli alla Lega: la procura di Milano avvia l'inchiesta

La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sui presunti finanziamenti alla Lega, da parte dei russi. Secondo le notizie apprese da Agi da fonti investigative, l'inchiesta è stata affidata al procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e ai pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta del dipartimento " reati economici transnazionali ".

L'indagine è stata avviata a seguito della ricostruzione giornalistica effettuata da parte dell'Espresso, che nello scorso febbraio aveva ricostruito dei presunti rapporti tra Gianluca Savoini, membro dell'associazione Lombardia-Russia e responsabile per la Lega dei rapporti con Mosca, e alcuni emissari russi, che avrebbero finanziato la campagna leghista. Ma, interpellato dall'AdnKronos, Savoini aveva smentito le accuse, sostenendo che non ci fosse mai stato nessun accordo con i russi.

Ieri, il sito americano BuzzFeed aveva pubblicato gli stralci di alcune registrazioni del presunto incontro tra Savoini e i russi, dalle quali sembrerebbe emergere che lo scorso 18 ottobre, il responsabile dei rapporti con Mosca, si sia incontrato con alcune persone "per negoziare i termini di un accordo per inviare milioni di dollari frutto dei proventi del petrolio russo al partito di Salvini, attraverso un canale segreto". I soldi sarebbero serviti per finanziare la campagna elettorale leghista per le Europee. Ma lo stesso Buzzfeed avrebbe ammesso di non sapere se alla fine l'affare sia effettivamente andato in porto. Inoltre, l'inchiesta del sito americano lascia qualche dubbio, data l'incapacità di identificare i russi che avrebbero partecipato al presunto incontro.

E nemmeno l'audio incriminato fornirebbe le prove dei presunti finanziamenti, dato che Savoini dice solamente: "Il prossimo maggio ci saranno le elezioni europee. Vogliamo cambiare l’Europa. La nuova Europa deve essere vicina alla Russia, come prima, perché vogliamo avere la nostra sovranità. Vogliamo davvero decidere per il nostro futuro, per gli italiani, i nostri figli, i nostri figli. Non dipendere dalle decisioni di Bruxelles, degli Stati Uniti. Vogliamo decidere noi. Salvini è il primo uomo che vuole cambiare tutta l’Europa ".

Immediata la seazione di Matteo Salvini, che ha dichiarato: " Ho già querelato in passato, lo farò anche oggi, domani e dopodomani, mai preso un rublo, un euro, un dollaro o un litro di vodka di finanziamento dalla Russia ". Poi, oggi, Salvini ha aggiunto: "Io da Mosca ho sempre portato a casa solo Matrioske, Masha e orso per mia figlia, chiunque dice il contrario mente. Siamo scomodi, è evidente, siamo indagati e intercettati e processati non solo in Italia ".

Non si sa se ci sia stato o meno un incontro e un finanziamento dei russi alla Lega. Quello che è certo è che il sito che ha gridato le accuse non può essere considerato troppo affidabile, dati i trascorsi scandali, rivelatisi poi buchi nell'acqua, come ricorda InsideOver. Ora, l'ultima parola, spetta alla magistratura.